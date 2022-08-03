美國眾議院議長裴洛西旋風訪台19小時，今天下午離台，引發大陸大動作反應，實施3天「包圍台灣」軍演，就有人不解詢問，看外國媒體與論壇，底下都是一片擔憂，台灣人卻異常淡定，不解詢問「台灣人對戰爭威脅是否麻木了？」引發討論。

網友在PTT八卦版PO文表示，去看英文新聞底下，外國人全都在緊張兩岸戰爭一觸即發，「是不是要開戰了」、「有點緊張」等類似留言到處都是，但回頭看台灣新聞，演算法推薦的都是裴洛西來台要吃什麼的相關花邊。不解為何身處風暴中心的台灣人相對美國、日本人，顯得老神在在，是否因為太常被威脅導致有些麻痺了？

不少網友直言，台灣人不是淡定，而是恐慌也沒用，日子還是要照過。(示意圖、本報資料照／黃子明攝)

PO文引發鄉民熱議，不少人紛紛留言：「就跟狼來了一樣，喊太多次就沒人care了」、「就從小被恐嚇到大 聽都聽膩了 在加上恐慌又沒屌用」、「最後警告什麼的都聽好幾年了」、「對岸哪次做到了？」、「96年台海危機到現在，能不習慣嗎XD」、「要跑的早移民了，沒跑的就是沒跑，就像大地震一樣，你也只能面對」。

許多人也道出真正原因：「就算明天戰爭，日子還不是要過，擔心又能怎樣」、「擔心也沒用，打不打又不是小老百姓決定的」、「乖乖躺平睡覺準備明天上班賺錢比較實際」、「恐慌有什麼用，害怕就會得到金鐘罩？」、「處於一種擔心也沒用的狀態」。