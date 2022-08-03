台北市家長會長聯合會日前舉行111學年度中等學校校長就職晚宴，往年均由家長會長聯合會長致贈紀念品，但今年卻是由台北市副市長黃珊珊落款的字畫，有與會者認為，黃珊珊以校長交接的名義把大家叫來吃飯，像是在幫黃珊珊造勢一樣；主辦單位表示，原規畫由副市長蔡炳坤親自題字送上書法，由於蔡炳坤身體狀況，所以改由黃珊珊題字。

與會的人員投訴指出，這場餐會依慣例是由各校家長會長認桌，邀請學校新任校長以及相關職員一同參與，並由總會長自掏腰包送新任、轉任、連任校長字畫或琉璃，但今年很奇怪，字畫上的落款竟然是「台北市副市長黃珊珊」的名義。

與會人士不解表示，過往禮品一定是總會長致贈，為何今年是黃珊珊，更質疑送禮經費哪來？若是由聯合會出錢，用黃珊珊名義更不應該。

台北市高中家長會聯合會總會長張文川表示，經費由高中聯合會會長、國中聯合會會長自掏腰包，原意是對辛勞的教職員工送上心意，且邀請副市長署名更具紀念意義。

張文川說，原本是規畫由蔡炳坤親自題字送上書法以表紀念，不過因為蔡炳坤身體狀況，教育局業務改由黃珊珊督導，才改為請書法老師題字，並署名黃珊珊。