寶島台灣，裴洛西到此一遊！美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，昨(2)日晚間10時44分抵台，然後於今(3)日下午5時許離台；她上午前往AIT早餐會，後陸續拜會立法院、總統蔡英文，召開媒體互動會，中午在台北賓館午宴，下午前往景美國家人權園區。裴洛西一路上也陸續記錄她的足跡所至，在她的臉書專頁上PO出各個行程的圖文，並在其中不斷地提到「民主」二字。

裴洛西在抵台前的發文寫道：「我們的國會代表團訪問台灣，感謝美國堅定不移地支持台灣充滿活力的民主承諾。美國對2300萬台灣人民的聲援比以往任何時候都更重要，因為世界面臨獨裁與民主之間的選擇。我們的訪問是多個國會代表團之一，它絕不違背美國長期以來的政策，以1979年台灣關係法、美中聯合公報和六項保證為指導。美國繼續反對單方面改變現狀的努力。」隨後又發文貼出她的「訪台聲明」全文。

2日晚間降落松山機場後，她PO出大合照並寫道：「我們的訪問重申，美國與台灣站在一起：一個穩健、充滿活力的民主國家，以及我們在印太的重要夥伴。」

3日上午拜會立法院，她說「我們的國會代表團有幸在台北與立法院副院長蔡其昌會面。我們重申我們對台灣民主的鐵式支持，包括關於安全與穩定、經濟成長與治理。我們也與立法院長游錫堃進行虛實交談，祝他早日康復。」

隨後拜會總統蔡英文：「我們的代表團今天有幸與台灣總統蔡英文會面。我們討論了美國和台灣如何深化我們的經濟聯繫，進一步加強我們的安全夥伴關係，捍衛我們共同的民主價值。我非常榮幸能從台灣英文總統那裡獲得了『特種大綬卿雲勳章』:象徵我們珍重的友誼。不要誤會：美國仍然堅定不移，我們對台灣人民的承諾——現在和未來數十年。」

下午前往人權園區，照片中出現監察院長陳菊身影：「我們代表團與前政治犯一起參觀了國家人權博物館：向為台灣民主受苦與奮鬥的英雄致敬。然後我們聽到了民間社會領導人關於人權的問題。我們來聆聽和學習：我們因為他們的勇氣而留下啟發。」裴洛西幾乎在每篇貼文都提到了「民主」二字。