132 5. ISSEY MIYAKE於即日起至31日在麗晶精品舉辦展覽。（吳松漢攝）

ISSEY MIYAKE旗下的132 5. ISSEY MIYAKE，相較於前者聞名皺褶設計，後者則以立體的3D結構與前者做出區隔，去年132 5. ISSEY MIYAKE於台北麗晶精品開設專門店，近期品牌於同樓層挑空區舉行品牌展覽，讓消費者可近距離瞭解品牌結構性服飾底下的秘密。

132 5. ISSEY MIYAKE主要運用3D技術，預先瞭解服裝角度展示的視覺樣貌。（吳松漢攝）

132 5. ISSEY MIYAKE主要透過電腦工業技術，以科學的實驗邏輯，推出翻轉平面與立體間的系列服裝，而品牌名中的四個數字，分別代表「1」塊環保布料、服裝的「3D」立體結構、布料摺疊後呈現的「2D」平面，「5」則代表衣服被穿上後所賦予的使命，是建立在創新技術下，融合「再生、再造」理念、充滿實驗性的品牌。

132 5. ISSEY MIYAKE 2022秋冬系列。（132 5. ISSEY MIYAKE提供）

此次品牌於即日起至31日餘麗晶精品舉辦展覽，將B2挑空區分為三個區塊，在展區中可清楚了解品牌服飾從平面至立體的漸變模樣，同時在現場也有折疊成平面的服裝及穿在模特上的實體，方便消費者做對照，最後一部分則是僅於日本、台灣販售的「角型板締Triangle Dye」系列，該系列台灣為海外獨家販售。主要運用日本和服數百年的傳統染色技術「板締染」打造，此系列平面狀態為，染直線的樣貌；但展開後則會形成六邊形的圖案，獨特的印花讓人印象深刻，該系列共有上衣、褲子、外套三種樣式。