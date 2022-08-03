美國隊小選手體驗手作陶土劍獅。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

中華隊選手參訪司法博物館。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

U12世界盃少棒錦標賽經過5天激戰，今休兵1天，各國小將走訪台南著名古蹟、台南市美術館2館、觀光工廠等景點，暢遊台南。休息1天後，4日至6日將展開超級循環賽，中華隊4日晚間6時30分對戰多明尼加，隨後2日依序對戰美國、韓國，超級循環賽預售票今晚8點開賣，歡迎全國球迷進場為中華小將加油。

台南市作為地主城市，安排本屆參賽隊伍義大利、韓國、委內瑞拉、墨西哥、捷克、巴拿馬、南非、美國等國家參賽隊伍還有中華隊，進行台南觀光文化參訪行程，邀請各國小將趁著認識台南的多元面貌。

市長黃偉哲早上專程到飯店與各國小選手互動，也致贈在地特色伴手禮，包含好運巾、鳳梨酥、跳繩等，祝福球員們好運旺來、比賽常勝，希望讓各國球隊感受台南熱情。台南市11個親善學校也別出心裁準備台南特色伴手禮，如花生糖、蝦餅、劍獅圖騰紀念品等，每隊拿到的伴手禮都不同。

體育局指出，8月4日至6日進行超級循環賽，A組由中華隊、墨西哥及委內瑞拉晉級，B組則由美國、多明尼加及韓國晉級，7日複賽，各國小將也利用今天休兵日養精蓄銳、調整腳步後，準備接下來的賽事挑戰，歡迎全國民眾一起到台南為中華隊加油打氣，也可趁暑假來台南看球賽、嘗美食、逛景點。