1名女網友日前帶著家人下樓時遇到社區鄰居，鄰居大媽劈頭就問「女兒不像爸爸，像誰？」女網友傻眼心想「不是像爸爸就是像我，不然像隔壁老王？」內心翻了無數個白眼，最後只冷笑地重覆說「呵，像誰」，並用口罩蓋住不悅表情；其他網友則說原PO應該回「像妳老公啊」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，她日前與丈夫帶著女兒出門時，在樓下遇到鄰居，鄰居劈頭就問「女兒不像爸爸，像誰？」原PO當場傻住，對方還不斷重覆問「像誰？」原PO內心想著「不是像爸爸就是像我，不然像隔壁老王？」還好口罩把她的臭臉蓋住，最後她只冷笑了一聲。

女網友被鄰居大媽劈頭問「女兒不像爸爸，像誰？」內心翻了無數個白眼，最後只能冷笑地重覆說「呵，像誰」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友最後冷笑一聲說「呵，像誰」，眼神裡全是對鄰居的「殺氣」，她認為自己的小孩不需要別人品頭論足，接下來再與對方聊天10分鐘，雖然氣氛一度緩和，但她心中仍對於對方喊「像誰」相當介意，事後發文說「下次要是碰到你的小孩跟你一起在樓下，我很想回『妳小孩跟妳們夫妻怎麼都不像』」。

其他網友留言「像不像，自己做過什麼，自己清楚，鄰居都看破了」、「要跟阿婆說像妳老公啦」、「就回像妳老公啊」、「對！跟鄰居說小孩這麼跟你們夫妻都不像呢？好奇怪」、「好白目的鄰居」、「女人的天賦太強了，話不投機也可瞎聊10分鍾」、「大媽太無聊了，但又不會說話，真的讓人傻眼」。