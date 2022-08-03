立委蔡適應表示，運動i台灣5對5籃球賽事將於8月6日至9月25日週末舉辦。（陳彩玲攝）

基隆體育會籃球委員會副主委張顥瀚、林旻勳向銘傳國中籃球隊學生信心喊話。（陳彩玲攝）

基隆市體育會籃球委員會辦運動i台灣5對5籃球賽，賽事將於6日展開，今日在銘傳國中舉行揭幕記者會，不僅好手蔡建宇到場支持，委員會主委、立委蔡適應也頒發「功在籃壇」賀匾給技術委員王炳基，另感謝總幹事傅明仁對運動賽事不遺餘力，培養多名出色球員。

蔡適應表示，運動i台灣5對5籃球賽事將於8月6日至9月25日週末舉辦，總計11天，分別在安樂高中、基隆商工、正濱國中、建德國中體育館開打。他提及，這次活動是基隆疫情趨緩後的正規全場籃球賽，歷年吸引眾多籃球愛好者共襄盛舉，今年共33隊報名，社會組20隊、老馬組8隊、機關組5隊，本屆賽冠軍隊伍，將與T1聯盟台啤英熊隊進行公開表演賽。

基隆體育會籃球委員會今日上午舉行揭幕記者會，主任委員蔡適應、副主委張顥瀚、副主委林旻勳、總幹事傅明仁老師、副總幹事吳宗斌、技術委員王炳基皆到場，除邀請在地好手、前九太科技球員蔡建宇參與，也頒發匾額、感謝傅明仁、王炳基對運動賽事不遺餘力，為基隆培養出多名厲害球員。

蔡建宇表示，希望每位小球員未來不論遇到什麼困難，能保持努力、持續精進自我，他說，自己過去在學習歷程中，也面臨許多挑戰，但「挑戰」在運動領域是常態，只要準備好自己，就能克服難關。

議員張顥瀚說，基隆的籃球多年來有賴傅明仁、吳宗斌、王炳基擔任籃球界前輩，培育出林志傑、李啟億、蔡文誠、蔡建宇等諸多好手，期盼運動i台灣的賽事能讓熱愛籃球的朋友，在疫情舒緩後，痛快的來場比賽；議員林旻勳提及，暖暖盃籃球比賽也將陸續開打，希望吸引更多喜愛籃球朋友參與。