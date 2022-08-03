台灣車輛零配件業以外銷及售後維修(AM)市場為主，2020年我出口雖受疫情衝擊，但近期因車用晶片荒、新車缺車潮、通膨等因素，使得歐美消費者轉購中古車或延長現有車輛使用，對於車輛耗損零件維修需求增加，此外，電動車興起帶動車電零配件需求，2021年至2022年上半年車輛配件出口分別成長26.3％及46.3％。

2021年該2市場合計占我國整體車輛零配件出口比重達68.4％，2022年比重更上升至77.5％，其中以美國為最大出口市場，2022年上半年出口比重65.8％，成長高達85.9％。

在持續耕耘傳統AM市場的同時，臺灣車輛零配產業發展配合全球淨零碳排趨勢逐步轉型，以及資通訊業者積極切入電動車應用，透過整合我ICT優勢，投入智慧化零件、車用電子零件的研發與生產，並具客製化零件之能力，成功切入電動車國際供應鏈，未來在AM及電動車市場雙引擎的拉動下，將為我相關產業注入更多出口動能與商機。