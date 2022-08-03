中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.15％，從上月的歷史高點1.17％回落，小幅下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行主管強調，主要是先前過度反應央行升息的結果。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,686.65億元資金進場搶標，投標金額倍數為1.92倍，約是長期平均的水準，得標比率52.11％，得標加權平均利率在連二月衝新高後回落。銀行資金調度主管表示，央行3月及6月各升息1碼（0.125個百分點）及半碼，且重申緊縮至年底，「但就彈升力道來看，有點反應過度」。

銀行資金調度主管指出，這次364天期定存單得標利率未再衝高，但其實若從央行3月升息，得標利率僅0.397％來看，與7月得標利率飆高至1.17％，差距高達0.773百分點，較央行二次升息合計的0.375個百分點，已超過2倍之多，就算預料9月央行會再三度升息，投標利率還是不敢寫太高，萬一央行進場截標，反而都拿不到。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又加到1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。