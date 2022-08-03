洋基順利在交易截止日前把外野手賈羅（Joey Gallo）送至道奇，雖然離開洋基讓他很失望，可能也是一種解脫。賈羅自述他這段日子非常辛苦，他曾單季敲出41轟，上季獲選金手套，但他屬於高力量、低技巧的打者，在洋基出賽140場僅有25轟與0.159打擊率。

賈羅在nj.com的訪談中說，他因為表現差，被球迷噓得很慘而不敢上街，「我不想在這地方露出我的臉。」「我不知道洋基球迷平常是怎樣，但我也不知道他們能有多嚴厲。每次我們打完比賽，對方的球員還會過來安慰我。我不想說他們的名字，一些皇家球員最近找過我，讓我感覺糟糕透頂。我記得在遊騎兵時看過這種事，當時只覺得天哪，結果現在輪到我了。我感謝那些安慰我的人，但這也讓我覺得是我自己的問題。」

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2018年初來洋基水土不服，吞下生涯最慘的211K。季初每次史坦頓被三振，洋基球迷就報以噓聲，還有人怒嗆他是個廢物，恨他領取高薪又沒有貢獻。還好史坦頓後半季回穩，該年最後以38轟、100打點的勇猛表現回應外界。

賈羅沒能撐下去，他也表示捨不得那些洋基隊上的好友，但在其他人看來，前往道奇重新開始或許對他更好。賈羅過去效力遊騎兵，入選兩次明星賽、兩次外野金手套。