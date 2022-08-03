柬埔寨國王西哈莫尼請王毅轉達莫尼列太后和他本人對中國國家主席習近平和夫人的問候和思念，感謝中國政府和人民長期以來為柬國家發展提供寶貴幫助，感謝中方為柬成功抗疫給予有力支持。

中國外交部網站消息，柬埔寨國王西哈莫尼3日在金邊會見中國國務委員兼外長王毅。王毅盛讚柬埔寨堅定奉行一個中國政策。

西哈莫尼感謝中國政府和人民長期以來為柬國家發展提供寶貴幫助。西哈莫尼表示，柬中特殊關係由老一輩領導人締結和培育，目前達到歷史最好水準。在中柬領導人推動下，雙方積極構建柬中命運共同體，在「一帶一路」架構下深化互利合作，為兩國人民帶來實實在在利益。莫尼列和他對中國素懷友好感情，視中國為第二故鄉和最真誠的朋友，堅信沒有任何力量能破壞柬中友好。柬方完全贊同並支持習近平提出的全球發展倡議和全球安全倡議。

西哈莫尼強調，柬方將繼續堅持一個中國原則，同中方堅定地站在一起。

王毅轉達習近平對西哈莫尼和莫尼列的問候。表示半個多世紀以來，中柬始終相互尊重、相互信任、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。兩國友誼曆久彌堅、牢不可破，不僅給兩國人民帶來切實利益，成為彼此最寶貴的財富，也為國際和地區和平穩定作出中柬貢獻。

事實充分證明，中國是踐行主權平等的國家，是雪中送炭的朋友，是共同發展的夥伴。中方願同柬方賡續傳統友誼，持續深入推進具有戰略意義的命運共同體建設，使中柬友好在新時代煥發更大生機活力。

王毅讚賞柬方堅定奉行一個中國政策，強調任何違背一中原則的言行，都是對國際共識的挑戰，也是對地區和台海和平的破壞，理應受到國際社會的一致譴責。

王毅說，中方高度評價施亞努太皇為締結和培育中柬友好所作歷史性貢獻，將同柬方共同辦好今年施亞努太皇誕辰100周年系列紀念活動，進一步弘揚中柬友好傳統。中方將根據柬方需要，繼續為柬經濟社會發展提供力所能及的支持和幫助。