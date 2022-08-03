中華足協出版國小足球訓練教科書，體育署主任祕書呂宏進（右三）、足協祕書長方靖仁（左三）與主筆呂桂花（右二）及其他作者於媒體分享會合照。（中華足協提供）

台灣少年足球近年蓬勃發展，卻沒有統一的足球書可以依循。在體育署「六年足球發展計畫」的支持下，由中華足協副理事長呂桂花、技術總監顏士凱率作者群編著的「國小足球訓練教科書」3日正式亮相，內有68個圖文並茂的訓練教案，希望讓準備從事足球運動的國小階段教練們，一開始就能輕鬆、專業上手。

「本書除了希望讓更多基層足球教練有一本實用的工具書，也期待透過協會與專業教練的力量整合，讓台灣真正有一本屬於台灣基層足球的教材。」中華足協祕書長方靖仁在新書分享記者會強調，本書除了教案也納入兒童安全的章節，讓孩子們能在更安全的踢球環境享受足球的樂趣。未來足協也將結合註冊系統與教練講習課程，讓本書成為基層足球發展中系統性的教學基礎。」

足球六年發展計畫希望台灣各級學校都能有統一的足球教材，足協理事會去年3月決議編撰國小足球訓練教科書，由具備亞足聯B級教練講師資格的呂桂花、顏士凱著手執行，參與編著的教練還有余祥義、賴麗琴、李彥廷、張博翔，彙整教案後透過實際演練，並拍攝照片、影片，才讓本書付梓問世。

國小足球訓練教科書共同作者顏士凱（右起）、呂桂花、李彥廷、張博翔與媒體分享編撰過程。（中華足協提供）

「如果只寫足球教案，其實對我們來說並不難，真正挑戰的是如何去篩選適合這個年齡層的教案，」呂桂花說：「這是一本適合足球教學者的工具書，使用這本書的人可能是教練，可能是非足球專項的體育老師，可能是想要教小朋友踢足球的父母，如何讓這些對象輕鬆地使用這本書，才是最大的目標。」

「教科書」一詞聽起來有些老派，這本「國小足球訓練教科書」卻有市售書的編排水準，特別是第4章「足球的訓練」，針對熱身、球感與技術、傳球與控球、持球突破、射門、守備制定共68個訓練教案，都以精美的圖案呈現，且均註明訓練目的與適用的對象、人數、時間、場地，讓教練們可以輕鬆上手。

書中68個訓練教案都以精美的圖案呈現，且均註明訓練目的與適用的對象、人數、時間、場地，讓教練們可以輕鬆上手。（李弘斌攝）

原來，這些圖案與書中的文字編排，都是足協副祕書長焦佳弘以總編輯之姿督陣完成，為求完美還不惜向作者群「退稿」，讓李彥廷、張博翔兩位年輕教練以「水深火熱」來形容，所拍攝的訓練教學影片甚至因為背景太嘈雜，李彥廷還得後製過音，笑說自己「好像在拍電影」。

這些教學影片都燒錄於光碟中成為附錄，讓這本「國小足球訓練教科書」圖、文、影並貌。足協表示，本書除了未來將會成為官方足球教練講習的基本手冊以外，也規畫於9月底前投入通路販售，讓更多足球培育者做為教學時的參考工具書，相關訊息屆時將會透過官網與註冊系統，向所有的足球人報告。