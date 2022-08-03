針對近日政治經濟情勢，蔡英文總統指示行政院因應中國禁止台灣農漁產品進口、資安問題，以及中國軍演導致的陸海空運輸禁運等，應該要有所準備。行政院發言人羅秉成今晚表示，行政院長蘇貞昌今天下午邀集相關部會首長召開會議，指示保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持治安、防治假訊息、穩定金融股匯市等五大面向。

近日大陸宣布在台灣周邊軍演、禁止台灣農產品及加工食品輸入、假訊息滿天飛等議題，行政院今晚舉行臨時記者會，由政務委員羅秉成主持，政委唐鳳、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、交通部長王國材、法務部長蔡清祥、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥出席。

針對共軍明天起連三天在台灣周邊海空域進行軍演，交通部長王國材今晚表示，共軍軍演範圍剛好把台北飛航情報區占滿，預計18條國際航線受影響，為確保機場順利運作，經過溝通協調後，往北美及東北亞等，將改走日本福岡的飛航情報區，往南可由菲律賓飛航情報區，確保飛機可以飛出去也能飛回來；國內航線則不受影響。

王國材表示，現在空運有替代航路，且受到疫情影響，目前一天起飛跟降落各150架相較少，評估影響不大，但在飛行時間上可能會比較長，相關資訊民航局已經跟各航空公司說明。

海運部分，王國材說，跟空運不同，海運自由航線，避開演習區域即可，航港局已經發布航船布告，告知船舶避免行經相關海域。

陸運部分，主要是維持台鐵、高鐵、高速公路等關鍵基礎設施，已經請相關主管單位全部重點巡查，平時較少保全巡視區域特別檢查；空港、海港部分，針對儲存倉庫裡面有危險品地區特別注意，避免被破壞爆炸。