在主要股東之一的偉豪投資轉讓持股超過選任時持股的1/2，如興(4414)董事長翁紹華的法人代表身分遭自然解任後，如興3日召開臨時董事會，推舉董事張水江先生擔任新任董事長。

偉豪投資是如興前十大股東，在董事會中握有三席董事。但，相關持股已被債權銀行全數處分。

如興在2日收到偉豪投資辭任函，翁紹華請辭法人董事職務。公司現任在職董事因此在3日召集臨時董事會選任新的董事長。