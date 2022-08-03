供應鏈長鞭效應持續發酵，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455），7月營收依舊承壓，失守2億元大關、降至1.9億元，年減仍是雙位數、且幅度擴大至34.3％，月成長也轉為負值、月減25％，今年前7月營收為17.66億元，年減14.91％。

全新表示，目前看來，客戶態度都變得保守，特別是微電子方面，以手機PA（功率放大器）為尤，市場需求還是有基本盤，但因各客戶態度都保守，衝擊營收程度較大，對第三季營運保守以對，至於整體下半年，還尚未明朗，待逐月、逐季觀察。較為可惜的是，原先預期下半年車用光達（LiDAR）小幅量產，則可能遞延，所幸這部分原本就屬於研發單，對營收表現的影響並不大。

不過，有來自數據中心、頭戴式裝置等應用，包括數據中心的發射端，AR／VR（擴增實境／虛擬實境）等，全新指出，光電子目前營收占比已自第二季的約16％，回升至26％，並認為光電子產品在下半年還是可以期待。

然營收的關鍵仍視微電子產品而定。從整體產業面來看，受到戰爭、中國防疫封控、通膨等負面因素，影響終端需求，特別是中國地區的銷售持續低迷，智慧型手機庫存去化緩慢，整體手機需求透明度偏低，砷化鎵晶圓代工龍頭廠已對第三季提出季減的展望，身為上游磊晶供應的全新，恐怕也難逃相同命運。