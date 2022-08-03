OGAWA台灣奧佳華日前於新竹SOGO門市舉辦一日店長活動，品牌代言人莫莉化身最強千萬銷售員，在代言OGAWA期間創下了單周破千萬的銷售業績，展現驚人的銷售實力與超強吸粉力，可說是全台最會帶貨的代言人。

父親節前夕莫莉以一身亮麗時髦穿搭親臨品牌現場，與莫寶們近距離互動，介紹代言的人氣商品「WOW!減壓沙發」，更與消費者們分享維持好身材之餘，是如何減壓放鬆自己的身體，舒緩疲勞，擁有了「WOW!減壓沙發」就像是家裡有一位按摩師傅24小時待命服務。她更透露了今年已經準備好OGAWA全套按摩組要送給爸爸作為父親節禮物，讓現場觀眾直呼，也太孝順了吧。

活動當日，品牌更準備了父親節貼心好禮，只要上台勇敢說愛就可以參加抽獎，現場消費者反應踴躍，有人向天上的父親表達無盡的謝意讓人眼眶紅紅，也有即將當新手爸媽的年輕夫妻表達對彼此的愛意，讓新竹的天空充滿粉紅色泡泡，OGAWA奧佳華「愛要大聲說！」父親節一日店長活動可以說是大成功，不僅讓人們充分表達心中的情意，更讓代言人與粉絲近距離接觸，成為最棒的業績推手。

活動當日現場粉絲福利大放送外，也讓消費者透過活動，體驗到OGAWA按摩沙發的迷人之處，享品牌滿萬送千與多項特惠活動。身為粉絲數超過70萬的時尚網紅，莫莉在台灣的帶貨力絕對數一數二，不僅是最時尚代言人，更是最強銷售員。本次OGAWA一日店長活動也特別準備了莫莉專屬團購優惠組合回饋給消費者。活動現場開放多款按摩椅88節優惠價，滿萬送千，還可以再參加百貨抽獎活動、分12-24期0利率等多項優惠活動。