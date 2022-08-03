政治人物論文抄襲案連環爆，繼民進黨桃園市長參選人林智堅、國民黨北市議員參選人林杏兒後，國民黨南投縣長參選人許淑華也爆出論文抄襲縣府報告，民進黨北市議員許淑華3日強調，她的3篇論文都是自己寫的，「請選民放心，我不會讓大家丟臉。」

許淑華今晚與民進黨台北市長參選人陳時中合體，舉辦「阿中與你相見歡」地方見面會，地點選在四四南村，現場聚集500名支持者，年齡層橫跨半世紀以上，陳時中入場時眾人高喊「阿中凍蒜」，由於時值農曆七夕前一天，現場佈置充滿粉紅泡泡，許淑華也送上超大愛心給陳時中，祝他高票當選。

許淑華說，很多事情前面做不好就換人做做看，疫情這段時間，很多人攻擊陳時中防疫沒做好，但實際跑地方反映，大家都說看到陳時中說話心就比較安定，且陳時中在記者會上說話看起來起來輕鬆，但實際看，國際防疫都亂糟糟，但台灣卻比較不亂。

她表示，陳時中不只是防疫指揮官，對台北施政也很重視，敬老津貼對方也認為應該發，因為要感謝、尊敬長者，沒有債留子孫的問題，因為台北財源很多，還說四四南村過去雖然是眷村，但多年來已經有所改變，連居住50年的阿伯都說要投陳時中。

她還話鋒一轉說，近期許淑華論文爆出抄襲，「那個不是我，我的論文都是認真自己寫的」，還說自己已經寫了3本論文，2本碩士、1本博士，博論拿去比對後重複率僅18％且都是引用文獻，「請選民放心，我不會讓大家丟臉。」

陳時中也笑說，自己50年前就在四四南村跑來抱去，1971年進入北醫，現在四四南村變很多，未來會督促北醫，讓醫療發展更好、照顧更多人。「不是說台北不好，只是進步比較慢，台北的條件應該進步要快一點，也請大家年底投我一票。」