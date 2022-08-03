「2022善愛嘉年華」將於8月13、14日於南港展覽館登場，近期又宣布迎來樂團「四分衛」及情歌唱將 周定緯、潘裕文、文慧如、魏妙如共襄盛舉， 出道逾20年的四分衛一直以來總給人「硬漢」形象，提及這次應陳建寧之邀有機會參與公益提倡「大聲說愛」這件事，團員們難得展現鐵漢柔情的一面大聲談「愛」，更坦言一路走來彼此最大的改變正是「學習把愛說出口」這件事。

講到跟爸爸之間的愛，阿山笑說自己跟爸爸從小到大最大的親情連結就是「摩托車」，也因為爸爸讓他對於打檔車相當著迷，他表示：「小時候爸爸有一台超帥的摩托車，他都跟我說是『月光假面』給他的，從此讓我非常相信覺得坐在汽缸上就是像超人一樣威風！父親年輕的時候因為工作而失去了左手臂，所以他騎車的時候油門和離合器都在右手，煞車只能用腳來控制，這也是我長大之後了解打擋車的性能後，覺得嘖嘖稱奇的地方。」

這次宣導協會推動「357擁抱心活動」持續3周、傾聽5分鐘、擁抱7秒鐘，阿山透露跟父母親擁抱時刻的回憶大多來自小時候，他笑說：「印象中小時候比較常抱爸媽，長大後就真的比較少。」隨著父親節將至，阿山也決定最近要找時間帶爸爸去去鼎泰豐吃小籠包和喝雞湯，趁此機會好好抱抱他。」