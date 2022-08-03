面對大陸再禁柑橘類、白帶魚及竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲（見圖）3日稍早舉行記者會說明，並提出外銷策略、國內行銷、融資貸款及透過WTO爭取我國權益四個手段來因應。（劉宗龍攝）

由於中國大陸海關總署今（3）早宣佈，自8月3日起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，國內是否又會希望國軍或是學校營養午餐消費？農委會主委陳吉仲表示，「我們從來沒有透過國軍去要所謂的消費」，農委會本來就是要極力促銷，所謂又要國人來吃柑橘類，完全跟實際統計數字不一樣。

行政院今（3）日晚間召開記者會，媒體問到，過去有很多農漁產品被大陸禁止，例如鳳梨、鳳梨釋迦，之前都說會循相關平台或WTO機制反應，請問有沒有結果或大陸回應是什麼？且剛剛陳主委又呼籲來買，好像只有這個方法，會不會到時候又變成國軍吃竹筴魚、柑橘或營養午餐都要買？

對此，農委會主委陳吉仲回應，之前的鳳梨、鳳梨釋迦，是在WTO的SPS動植物檢疫可以處理，經多次反應，相關會議已超過3次，目前還沒有得到結果。

陳吉仲說，這次針對白帶魚、竹筴魚，中國大陸用Covid19陽性檢測出來的結果全面暫停，這在全世界是首創，完全沒有依照科學根據及國際遊戲規則。所以會透過台灣在瑞士的WTO代表處，不排除提出爭端解決機制，針對這幾個議題提出科學根據。在提出之前，希望中方有完整正式的相關科學回應。

陳吉仲直言，有些資訊有落差，從去年在處理鳳梨、鳳梨釋迦，到今年的石斑魚，以及今天的3個產品，我們從來沒有透過國軍去要所謂的消費，甚至有很多的資訊，因為大家誤導，好像國內的消費者，面對中國完全不符合國際規範跟科學根據的處理的時候，來請消費者來消費。

陳吉仲分析，如果把數字攤開來，所有的柑橘，茂谷柑、文旦柚等，一年總共生產46萬公噸，出口的只有1萬3千公噸，到中國的只有8千公噸，佔整個總產量不到百分之一或二，大部分柑橘類，都是在國內生產銷售。現在因為8千公噸無法出去，農委會本來就是要極力促銷，跟所謂又要國人來吃柑橘類，完全跟實際統計數字不一樣。

陳吉仲強調，國人本來就是全部消費46萬公噸的柑橘，在這時候，當然更應該要來促銷這些相關產品。更重要的是，在處理的時候，是朝降低單一市場的依賴。在產地以他屏東老家來講，檸檬佔7成，現在是檸檬採收季節，去年出口1千多公噸的檸檬到中國，農會總幹事說，不用怕，今年的價錢更好，因為今年產量供不應求。

陳吉仲表示，這就是實際透過國內行銷來解決這樣的議題，所以農委會的責任就是不會讓這3個產品的價格受到外力的影響，讓農漁民可以持續生產。