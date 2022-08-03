楊祐寧日前在東方文華飯店舉辦因疫情延遲2年的婚宴，當天星光熠熠，橫跨電影、戲劇的大明星們前來祝福，幾乎所有大咖的明星都出現了，熱門劇集《華燈初上》的演員們也到場相挺，來參加婚禮的楊謹華曬出與其他女星的合照，年紀最小的溫貞菱展現搞怪個性，絲毫不畏懼被拍到醜照。

楊謹華日前參加男星楊祐寧的婚禮，在現場與許多人留下合照，她發文表示：「昨晚的我們，開心」，照片中楊謹華、賈靜雯、陳意涵、溫貞菱四人合照，楊謹華擺出燦爛笑容比YA，賈靜雯端著水杯優雅微笑，保持女神形象，不過當中年紀最小的溫貞菱咬著食物靠在賈靜雯肩膀上，用鼻孔面對鏡頭，完全不懼留下醜照，在三人身後的陳意涵閉著眼睛比出手勢，臉色非常紅，被懷疑是喝醉了，另一張照片溫貞菱搞怪弄出鬥雞眼，嘴裡的食物還沒吞下去，和其他女星畫風超不一樣，幾人合照溫貞菱半躺在座椅上，脖子都被擠出幾層肉，崩壞模樣相當可愛。

從照片中可以看到每個參加婚禮的賓客都玩得很開心，新郎倌楊祐寧在貼文下留言：「真的好好玩」，許多粉絲在底下直呼：「好自然的幸福美」、「蘇媽媽好美」、「大發（陳意涵）感覺真的有在醉」，有粉絲敲碗「什麼時候可以看到照片中的四位一起演戲啊！一定很好看！」也有人發現楊謹華和溫貞菱過去一起拍過電視劇《一把青》「一把青回憶」、「墨婷跟師娘！」