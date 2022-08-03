公廣集團董事長胡元輝在8月1日上任華視第24屆董事長，不料才3天，華視新聞就再次出包，在今（3日）早上9點報導美國眾議院議長裴洛西來台新聞時，將立法院副院長蔡其昌誤植為成蔡「啟」昌。

針對此失誤，華視表示已在第一時間致電蔡副院長道歉，「裴洛西訪台寫下歷史性一刻，不但是這兩天最重大的國際要聞，也是台灣的新聞大事。從確認裴洛西將訪台的那一刻開始，華視新聞團隊上下同仁總動員，部署人力於這重大的新聞戰中，全力以赴盼能以最快的速度、即時傳遞每個最新訊息。很遺憾，今（3日）上午9點的即時新聞忙中有錯，因編輯文字輸入錯誤，而將立法院蔡其昌副院長姓名誤植，在錯誤發現的第一時間已立即更正，並進行後續檢討。有關此次事件的檢討，除了依獎懲辦法執行懲處之外，同時將依既定計劃加強教育訓練，增補編輯人力，強化live作業的標題審核機制，以期避免疏失再次發生。」

立法院副院長蔡其昌遭誤植為成蔡「啟」昌。（翻攝PTT）

華視自4月開始接連出包，曾在跑馬燈出現「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」等不實訊息，將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」、蔡總統誤植為「蔡EE」、副總統陳建仁頭銜誤植為「美副總統」、出現「張善政出戰 鄭運鵬認：桃園＂藍＆gt；綠＂必敗」的亂碼文等多項疏失。

華視表示，美國眾議院議長裴洛西訪台，不僅是台灣外交史上重要的一頁，更讓台灣成為全球焦點，是新聞界的大事件。身為公廣集團的華視新聞台，除動員台內主播群及記者出機採訪，與棚內進行連線外，更在今日議長裴洛西離台後，由台長陳雅琳親自坐鎮1900晚間新聞。華視新聞台以全面戰鬥力，提供相關重點新聞報導。