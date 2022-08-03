成人片導演圤智雨舉行素人男優海選，奪冠可和「暗黑楊丞琳」孟若羽拍片，未料冠軍阿碩和替補饅頭，皆拒絕跟孟若羽肉搏，直到昨日才確定由「小胖子馬修」出馬來對陣孟若羽，讓網友笑虧「要是對手是人氣女優三上悠亞絕不會陷入難產窘境」，今(3日)圤智雨捧出30萬現金徵女優，也釋出徵選的常見Q&A。

這幾日，圤智雨終於辦完男優海選後，選出阿碩當冠軍卻棄權，改為新冠軍饅頭也聲稱「因家人因素放棄」，似乎招募過程遭逢阻力引起議論，指出是因孟若羽個人魅力不夠高才無人肯拍。不過圤智雨拍片籌金誘人，今天在臉書祭出30萬薪水徵求女優，且應徵資格只要20歲便可，並且拍完就給付作品的酬勞。

圤智雨也詳細列出應徵女優4問答，第一，必須露臉且不可打馬賽克；第二，拍攝日當天給付薪水；第三，拍攝旁邊可以有朋友；第四，拍攝做好防護衛生，不管男、女優雙方都需驗過性病套餐。另外圤智雨也強調，本次拍攝酬勞優於業界最高15萬，因此本次聘請女優拍片30萬，已經算滿適合存錢。

目前確定將由小胖子馬修，成為素人男優海選的冠軍。(圖/圤智雨 FB)

至於男優部分，圤智雨昨日在FB公布，「確定小胖馬修出戰孟若羽了！到今天終於，肌肉男也沒回我，所以就馬修成冠軍了，也沒有什麼家人女友問題。」而他的首次劇情也預告將是「日本有一種男友在跟女優啪啪啪，然後男友其中一隻手握緊女友，女友在超特寫區觀看的劇情滿好玩的。」替正式開拍預熱。