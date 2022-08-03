網美黃琳2014年念武陵高中時就是高校年歷的制服正妹之一，考上世新後長相越來越精緻，是PTT表特版常客，被封「世新女神」、「兇版Angelababy」。近日她PO兩張穿愛心小洋裝的美照，秀出不科學的身材，不過早年拍攝的影片跟著出土，被網友嘲諷跟照片落差太大。

黃琳臉蛋姣好、身材前凸後翹，不吝嗇在IG分享火辣的照片，吸引81.4萬粉絲追蹤；但她7月31日PO的照片相對保守，身穿細肩帶粉色小洋裝，正面一塊大大的愛心布料，將豪乳遮起來，不過洋裝兩側有挖空的設計，轉身就能看到ㄦ字腰，加上漂亮的臉蛋、過腰的浪漫長捲髮，宛如從漫畫中走出的公主，許多網友紛紛留言稱讚：「琳琳好可愛」、「妳的衣服都像訂制，沒看妳穿錯過」、「可收編這麼好的女孩嗎？」

黃琳人紅是非多，過去常被網友貼出高中照，質疑她現在整很大、美貌都靠修圖等，黃琳2017年接受《FHMTW》訪問的影片也再被挖出，當時她走辣妹路線，化濃妝、留金黃色長髮，身穿紅色低胸衣大露事業線，外型已相當亮眼，被問到覺得自己外型的最大優勢，黃琳自信地回：「嬌小、可愛、性感」，講完自己笑場，邊拿手中的棒棒糖遮嘴。

影片釋出後，5年下來都有很多網友留言吐槽：「每次看黃琳的ig起了遐想時，來複習這部影片就瞬間消火」、「照片很仙，原來本人普普還帶有一點台」、「棒棒糖到底是要吃還不吃，自以為這樣很正」；但也有粉絲緩頰：「我覺得很正」、「跟照片一樣啊，黃琳真的很正又辣，我的最愛。」