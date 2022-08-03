電影《如月車站》改編自日本轟動一時、被稱之為「現代神隱」的都市傳說，找來《AV帝王2》新生代女星恒松祐里主演，這也是她第一次主演電影，不太敢看恐怖故事的她坦言：「都市傳說中有很多可怕的故事，所以一直不去關注，『如月車站』的故事也是在決定出演後才知道的。一開始在讀劇本時，都要在身旁有人的時候才敢讀。我的夢想是在22歲結束之前主演電影，可以在邁入23歲前開始拍攝有種夢想成真的感覺，很開心。」

故事發生在2004年1月8日，一位網名為「葉純」的女性，於日本知名匿名留言板「2ch」分享自己到達不存在於這世上的「如月車站」，並留言寫下當下在異世界發生的種種怪事，就在引起網民的擔憂與熱烈討論之時，「葉純」卻突然停止了留言，而網路上也開始出現各種臆測，甚至連台灣、香港等地也廣為流傳。這次改編成電影版，講述10多年後，在大學主修民俗學的堤春奈（恒松祐里飾），選擇「如月車站」當作畢業論文的題材。她調查到寫下留言的「葉純」真實身分是一位名為葉山純子的女性，並在實際訪問她之後，開始親自調查「如月車站」的真相。

電影中，靜岡縣濱松市遠洲鐵道的「鷺之宮車站」是相當重要的取景地點，在當地「e-ra影城」上映後，吸引許多居民前往觀賞，老闆表示幾乎是2008年12月開業以來，動員人數最多的一次，除了能透過大銀幕欣賞遠州鐵道電車沿途的夜景外，更有搭乘遠鐵上學的學生表示「說不定明天搭電車時會發生什麼，覺得很興奮」，電影營造出虛實的氛圍，尤其是在列車上獨自搭乘的女主角，許多網友說看完恐怖到不敢搭大眾運輸工具，甚至不敢輕易往外看，擔心黑色的窗戶背後，不知道會看到什麼景象。

恒松祐里第一次挑戰恐怖片，在這次的拍攝中獲益良多，「曾經拍攝過許多部恐怖電影的永江二朗導演，曾在現場說過『恐怖就是數學』，回頭的方式、表情的變化、驚叫聲等，根據動作、影格秒數的差異等，呈現出的樣子都會不同，而恐懼感就是從這些層層堆疊中誕生出來的。」另外，該片運用「FPS（第一人稱視角）」手法拍攝，營造出獨特的恐怖氛圍，讓觀眾更容易進入電影的世界中，恒松祐里透露：「電影中有很多驚嚇觀眾的橋段！許多畫面是需要靠攝影師、收音師和演員之間的默契才能拍攝出來的，是至今沒有經歷過拍攝體驗。」

《如月車站》將於8月19日在台上映。