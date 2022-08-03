中職「樂天女孩」啦啦隊人氣成員孟潔，因在節目《全明星運動會》中擔任藍隊經理打開知名度，甜美外型加上貼心溫暖的個性，讓她圈粉無數，近日她在場邊賣力應援時，被粉絲發現「裙子怪怪的」，對此，她坦言對裙子動過手腳，無奈表示「也改不回來了」。

孟潔日前受邀在中華職棒明星對抗賽中，和其他4隊啦啦隊成員，組成史上陣容最龐大的啦啦隊表演團，共50名女孩齊聚熱舞，在場邊賣力應援，讓現場氣奮嗨翻，而她也在社群分享這2天的表演照片和影片。

不過有粉絲發現孟潔的裙子似乎怪怪的，原來是她的迷你裙已短到腿根處，只要稍微動作就可以看到白色安全褲走光見客，對此，孟潔也曝背後真相，坦言「對…我不小心改太短了啦！但好像也改不回來了。」

粉絲見狀都紛紛留言表示「短短沒有不好」、「褲子改短就不會怪怪的了」、「只要是孟潔都好看」、「這長度妳可以駕馭的」、「沒關係這樣腿看起來比較長」、「但這樣還是超可愛的，特別的裙子配上特別的你」，大讚她還是超級可愛。