丟臉丟到國外？美國眾議院議長裴洛西今(3日)赴立法院拜會，即時口譯對話的影片在網上瘋傳，其間裴洛西舉起麥克風準備要發言時，身後的AIT口譯妹竟直接打斷，還說「讓我翻譯一下」，讓網友炸鍋狂刷「丟臉丟到國外」。前大使介文汲也在《洪淑芬辣晚報》節目中表示，口譯出包顯示台灣社會及AIT(美國在台協會)的水準，他更直批立法院副院長蔡其昌沒有笑容與熱情，講話也不看著裴洛西，才是真正貽笑大方的代表。

裴洛西3日上午赴立法院拜會藍綠黨團，口譯妹拿到新的麥克風以後，突然打斷正準備要說話的裴洛西，後來又打斷裴洛西說「讓我翻譯一下」，讓裴姨狂翻白眼；網友看了直呼「丟臉丟到國外去了」、「讓人傻眼，而且裴洛西的表情也逐漸尷尬」、「有夠尷尬的」。

口譯妹(左2)插嘴裴洛西(左1)引爆話題，但介文汲批蔡其昌(右1)也非常失禮。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

「我沒看過這麼…...這麼悲慘的場面！從來沒看過。」介文汲對此表示，「這是一個國際的場面，第一個我們講副院長(蔡其昌)，他的臉上沒有笑容，講話也不看別人，這個是非常失禮的；可見他根本沒有國際事務的經驗，沒有一點熱情，也沒有一點讓人家感覺到愉悅的感覺；好像就瞪著天花板、照著稿子唸。我們竟然有一位這樣子在國際場合貽笑大方的立法院副院長，這就已經夠丟人了！」

介文汲說，「再加上這個麥克風會出問題，以前我們從基層幹起，長官要開會，我們就倒茶、準備麥克風；長官只有三個字『Check、Check、Check』，檢查、檢查、檢查，你認為不會出錯？它會錯；你認為檢查一次不會出問題？第二次還會出問題，我們都很小心，那時候長官盯得緊，長官他也是身經百戰。」

「你現在感覺得到，立法院從上到下都酬庸的嘛，都靠關係在那邊做事。」介文汲強調，「過去公務人員那個嚴謹的文化已經不存在了，所以才會用這個方式告訴我們社會大眾說，立法院那些人混得有多兇！平時裝模作樣，根本都是玩假的，唱歌跑攤第一名，真正要辦事情就零零落落，丟臉丟到全世界！」

介文汲指出，「這個翻譯，我也聽說她不是我們的翻譯，我覺得我們不會派那麼爛的翻譯，AIT，那是他們的事；但專業的翻譯，第一個，絕對不能打斷被你翻譯的人講話！這是最基本的；第二個，妳是負責翻譯，妳不是觀眾，妳笑什麼笑啊？更妙的是她還打斷不只一次，這個影片我看了兩三遍，我覺得簡直不可思議！你們注意看看裴洛西那個表情，講到一半竟然被『抱歉，讓我翻譯一下』，可見AIT有多爛！真的是從來沒有看過這樣子的翻譯，這個發生在台灣，就表示台灣社會在民進黨這些擺爛硬扯硬凹的文化之下，已經把我們社會的水平拉到一種空前的低了！」