國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台2天，大陸因此大動作宣布一連串的軍演、經濟動作。有網友回憶起1996年的台海危機，訊問為何當時氣氛緊張一觸即發，如今卻是一切正常，台灣人完全不怕？許多人則指出，民眾現在的心態就是「爛命一條」，所以什麼都不怕。

原PO在PTT以「為啥才短短20年，台灣人變完全不怕？」為題發文表示，上次台海危機是1996年，當時籠罩著一觸即發的氛圍，民間有錢人想逃跑的趕緊逃跑，軍事上全島戰備、軍人都寫好遺書，緊張到美國航母都開過來以防萬一，結果現在台灣人繼續馬照跑舞照跳，完全沒有人在乎大陸的行動，「為何才20幾年，整個風氣氛圍大變？」

對此，許多人回應，「認知到爛命一條隨你炸」、「爛命一條，反正現在物價飛漲，炸一炸大家抹一抹重來不是更爽？」、「沒錢，爛命，不爽社會，啥都不用怕」、「現在工作超累，根本沒心思想中共要不要打來」、「啊怕了是能幹嘛」、「怕有用嗎？日子還是要過，爛命一條」、「就認清人生就是那麼無奈，到哪都差不多」。

不過也有人認為，不怕的原因是未見即將開戰的徵象，「美國沒撤僑是在怕X小」、「喊20年羊來了，誰會怕？」、「要打軍隊早開始集結了，沒徵兆怕什麼？」、「房價股價沒暴跌，有錢人沒跑路，有啥好怕」。