行政院於3日晚間召開「行政院記者會」，政委兼發言人羅秉成（中）主持，行政院政務委員唐鳳（右3）、經濟部長王美花（左2）、農委會主委陳吉仲（左3)、交通部長王國材（右1）、法務部長蔡清祥（左1）及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（右2）等人出席，面臨國家接下來的棘手問題，大家臉色沈重。（鄧博仁攝）

行政院政務委員唐鳳揭露，美國眾議院議長裴洛西訪台當日，網路攻擊流量是過去平常單日最告的23倍。（林縉明攝）

美國眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，有超商及台鐵看板出現謾罵裴洛西的字樣，國家通訊傳播委員會主委陳耀祥今天晚間表示，初步調查是廣告媒體系統使用中國軟體，所以成為被攻擊對象，呼籲各界資訊系統使用中國軟體要特別小心。行政院政務委員唐鳳表示，昨日各機關受到網路攻擊流量超過平常單日最高23倍，政院次前已經提醒各單位提早準備，事後也都能即時發現處理。

唐鳳指出，行政院針對近期網路攻擊持續加強防護跟應變，且每次國際資安威脅情事發生或接到相關情資時，行政院都會啟動「警戒專案」。此次裴洛西訪台前行政院資安處已經提醒所有關鍵基礎設施提高防護等級，加強資安聯防、監控，即時因應威脅。

唐鳳進一步表示，昨日我國各公務機關受到的網路攻擊總流量，是過去單日最高攻擊量的23倍，好在各機關都有即時發現、處理。

針對台鐵新左營站看板內容備置換事件，唐鳳表示，受影響的是商用出租看板，也就是廣告服務廠商的推播系統遭到入侵，不過該線路與公務機關網路並無連接，沒有影響到公務機關運作，警調單位也已針對台鐵、統一超商遭駭事件介入調查。

陳耀祥也說，經過初步調查，台鐵、統一超商廣告看板會遭駭，原因在於業者系統使用中國軟體，他呼籲各企業應特別注意，因為中國軟體可能有後門程式或木馬程式的存在，雖然平時看似沒有影響，但在關鍵時刻很容易成為被攻擊的對象。