台灣民族黨楊智淵在溫州被捕 陸官方：從事台獨分裂活動 (央視新聞)

浙江省溫州市國家安全局今(3日)公布，對從事「台獨」分裂活動、涉嫌危害國家安全的台灣籍犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。國台辦發言人馬曉光3日晚間也對此回應。

據中方發布，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台中人。楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨組織「台灣民族黨」，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓吹公投建國，高調推行急獨路線，策劃實施台獨分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

根據中國大陸央視總台新聞聯播釋出的影片畫面顯示，楊智淵被兩人分別抓住左右手，送往相關機關，在室內由另外兩人問問題後，提示書面，讓楊智淵簽名。畫面可以看到楊智淵簽名時雙手上銬。

中方稱，國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

中國大陸國台辦發言人馬曉光3日晚間回應，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。