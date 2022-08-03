味全龍「大師兄」林智勝中職生涯第296轟出爐。

味全龍「大師兄」林智勝球棒持續火燙！今在1局上逮住統一獅左投江辰晏的127公里切球，大棒轟出左外野兩分全壘打，這是林智勝連兩天、連3場開轟，中職生涯累計296轟，只差4支就能成為「300轟俱樂部」的創始會員。

林智勝在明星賽前最後一場例行賽，對前東家中信兄弟單場5支4，還揮出本季第5轟，明星賽後首戰於2日對陣統一獅，再敲出致勝的滿貫紅不讓。今天龍隊一開賽就有攻勢，開路先鋒郭天信右外野二壘打，在2棒陳品捷安打護送下先馳得點，1出局後林智勝一棒掃出左外野牆外，龍隊首局就以3比0領先。

大師兄上次連3場出賽開轟，得要回溯到2017年6月10至16日，接著將挑戰他在2016年的連4場開轟。林智勝最多連續場次全壘打紀錄是2009年的5場，共敲7轟，中職紀錄則是前統一獅洋炮布雷的連7場。

龍隊此役也在8局下開箱季中選秀「榜眼」、前旅美右投林凱威，結果林凱威用17球中繼1局，投出1次四壞但未被獅隊敲安，無失分退場。9局下右投陳冠偉順利關門，最終味全龍以6比0勝出，獅隊下半季勝場仍未開張，並吞下本季最長的7連敗。