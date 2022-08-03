民進黨台北市長參選人陳時中3日與市議員許淑華合體舉辦地方見面會，現場找來幾位年輕人對陳時中「靈魂拷問」，要他說出過去交過幾個女友，但陳時中妙答「記得的只有太太」，還透露自己對夫人一見鐘情，還在七夕前許下「相愛到老」的承諾，閃瞎眾人。

明天就是農曆七夕情人節，許淑華特地將地方見面會場佈置得一片粉紅，一旁還放滿愛心氣球，讓民眾提前感受粉紅泡泡。由於年底就是18歲公民權修憲，她也特地找來3名18歲的年輕人到場，向陳時中進行連番提問，題目聚焦美國眾議院長裴洛西來台、擔任市長和部長的挑戰性及如何考上牙醫。

不過也有女學生應景詢問陳時中過去曾有幾段情史，惹得現場哄堂大笑，陳時中搖頭表示，這題實在太困難，「講太少實在沒面子，講太多又怕回去跪算盤」，但他隨後改口「不過能夠記得住的只剩下太太了」，讓現場大讚這根本是「疼某金句」。

至於如何追到太太，陳時中笑說，自己的太太是學音樂、拉大提琴的，退伍前經朋友介紹後，便前往太太的畢業演奏會捧場，由於對古典樂器並不了解，還誤以為低音提琴(Double Bass)就是大提琴，卻又覺得現場3名女琴手都不是他的菜，因此感到意興闌珊。

陳時中說，等到演奏會結束，才知道另場獨奏的女琴手是他太太，還大讚對方氣質很好，羞認自己對太太一見鍾情，後來就和對方展開交往，互相體諒，一直到現在，雖然中間波折多，愛情就是有波折、有苦、有樂，最後才「Enjoy together」。

最後許淑華也加碼「拷問」，要陳時中寫下最想和老婆說的一句話，最後陳時中在愛心看板上提下「相愛到老」，還署名「中」，趕在七夕前大放閃，他也親自送玫瑰花給現場支持者，祝福現場夫妻也和他一樣相愛到老。