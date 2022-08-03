2022 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽明天（4日）起在新竹新豐高爾夫球場進行四回合72洞賽事，這是第2年列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中的第3站，141位選手角逐冠軍榮耀，職業選手李玠柏尋求衛冕。

這場比賽國內菁英選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員全數出席參加角逐，加上TB挑戰巡迴賽年度獎金排名前五選手也加入戰局，更添比賽競爭強度。

參賽職業好手包括去年2021台巡賽獎金王李玠柏、台巡賽年度獎金排名第2的洪健堯、第3的王偉祥、第5的黃頎、第6的呂偉智、第7的林文堂、第8的謝繼賢、第9的陳裔東及第10的方胤人等，其中洪健堯今年拿下三花TPGA錦標賽冠軍，目前暫居台巡賽年度獎金排行第一，肇喜登峰巡迴賽美津濃公開賽冠軍劉嚴鴻也參賽尋求年度第2冠。

「台灣一哥」林文堂今天（3日）在大會的職業業餘配對賽中，於距離167碼的第2洞，以9號鐵打出「一桿進洞」，獲得球場提供的2萬元獎金，這是他生涯第24次「一桿進洞」，為正式比賽做好熱身。

2022 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽總獎金由原本的300萬元增加為315萬元，是叢德貿易公司董事長姬斯敏今年在肇喜登峰巡迴賽每一場比賽，都提供加碼冠軍獎金10萬元、亞軍加碼獎金5萬元，這場是今年第二站比賽。比賽前兩回合結束，大會將取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。