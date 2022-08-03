34歲大陸女星馬思純2016年和女星周冬雨以電影《七月與安生》共同奪下金馬影后；去年她被爆與搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，甚至飛到英國秘密生子，但她不承認也不否認。近日，馬思純再被拍到居家樣，臉部浮腫、髮際線超高的狀態，掀起熱議。

馬思純最近被大陸狗仔拍到外出照，畫面中，她身穿寬鬆的帽T和白色長裙，臉上脂粉未施，戴著黑色墨鏡遮素顏，但扎著丸子頭的髮際線高到頭頂，臉型也腫脹一圈，與鏡頭前的甜美形象相差甚遠，被陸媒指出近日疑瘋狂掉髮，導致髮際線後退，臉也有些浮腫，狀態不太佳。

馬思純被拍到素顏照。（圖／微博@攝影劉大錘）

馬思純的身材腫一圈。（圖／微博@攝影劉大錘）

馬思純等待上車的時間，甩掉女星的包袱，在路邊大喇喇地抓起後背，展現最真實的一面；上車時，馬思純的動作緩慢且略顯艱難，加上寬鬆的服飾顯得身形圓潤，外界不免聯想到前陣子的英國秘密生產的傳聞，猜測她可能剛生完不久。

但也有網友為馬思純說話，紛紛表示：「很正常啊，這樣綁頭髮前面就會很緊顯得少」、「我坐月子的時候也這樣猛掉髮（沒有說她坐月子的意思）」、「脫髮怎麼了？她在努力的治病，我不懂這有什麼好嘲笑的。」

事實上，馬思純的多年好友倫思博去年11月曾發長文，透露馬思純的近況：「她很好，在積極調整身體，健康減肥中，需要時間，所以其實大家不用著急」，並保證馬思純之後會回歸工作。