央視新聞報導，大陸以從事台獨活動為由，逮捕現年32歲的台灣籍男子楊智淵，並實施刑事拘傳審查。陸委會今（3）晚透過書面聲明指出，大陸尚未向我方通報相關訊息，呼籲陸方應即刻進行完整說明，並保障楊智淵的司法正當程序與應有權益。

陸委會表示，有關今日陸媒指稱我國人楊智淵遭刑事拘傳乙節，經本會與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊員人身自由之訊息。

陸委會強調，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，我們絕對反對並表達嚴正抗議。陸方應即刻就楊先生目前遭限制人身自由之關押地點、其所涉嫌違反之法令，以及限制人身自由之時間等事項完整說明。

聲明指出，陸委會已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道陸方有關部門反映，要求陸方確實依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議向我方通報，並應保障當事人之司法正當程序與應有權益。

陸委會最後強調，政府再度呼籲，國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。