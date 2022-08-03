國際物流軟體開發新創公司GoFreight，3日宣布完成A輪募資2300萬美元，由兩間矽谷創投業Flex Capital、Headline US共同領投，以及LFX Ventures Partners、Palm Drive Capital，以及既有投資人Mucker Capital、基石創投與紅樓資本。

GoFreight表示，這次募資是台灣SaaS專業領域中，A輪募資金額最高的記錄，公司方已累積獲2700萬美元的挹注，已從新創公司發展為全球最大雲端貨代管理軟體業，未來目標除維持每年2～3倍經常性收入成長，亦預計擴大亞洲市場服務範疇。

垂直型SaaS產業訂閱服務制的強項在於改寫產業規則，GoFreight專注於開發貨代業者的網頁式後台管理軟體，可搭配前端對其客戶的雲端平台，從業務營運、顧客關係管理、貨運流程、行銷到財務融資等資訊數位化，提供貨運承攬及物流業一條龍解決方案，並解決該產業存在多年的痛點，目前全球已累積超過500間客戶。

此次領投之一的Flex Capital位於矽谷，兼具實戰及投資經驗，甫成立3年、但旗下投資組合已有4家獨角獸；另一家的Headline US，成立於1997年，歷史悠久，今年7月剛募集4億美元的新基金，過去2年有11次10億美元以上的IPO成功出場記錄。

GoFreight共同創辦人暨執行長陳威宇表示，本輪資金將用於進一步加速產品開發，藉由產品以及客戶成功部門團隊擴張，實際幫助客戶業務及利潤持續成長。