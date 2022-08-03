美國眾議院議長裴洛西訪台引起關注，中國人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域軍事演訓，並組織實彈射擊。前立委郭正亮今（3）日表示，這次解放軍的演習比起1996年台海危機嚴重多了，更爆出中國大陸可能「以後不承認中線了」。

郭正亮今日在網路節目《綠野掀桌》中表示，1996年台海危機時，每一個演習區都沒有超過海峽中線，「但這一次的演習全部不管中線了，這是非常大的差別」，意思就是「我不管中線了，這是非常大的突破」。

郭正亮更接著說，1996年的飛彈演習，基本上小心翼翼的離台灣有距離，並且沒有穿越台灣，「那這次會不會穿越台灣？未來三天值得關注」；另1996年時，中國大陸並沒有對我們的空、海的交通工具做管制，這次就是實質進行封鎖，「完全不一樣，要比1996嚴重太多」，郭正亮坦言，「中國大陸這個宣示就代表『以後不承認中線了』」。

郭正亮提及，歷來過去兩岸軍事的互動，基本上中國大陸每年都會偶爾擦過中線4次左右，可是都是過了就立刻回去。郭正亮也擔憂，如果中國大陸現在不承認中線，那也就意味著未來「解放軍空、海穿越中線的次數就會大增」，可能從下半年開始看到，這意義代表「開始壓縮台灣的軍事空間」。

郭正亮最後說，「裴洛西來台的後果就是改變兩岸的軍事互動」，而且這只是中線部分，「金門、馬祖、東引、太平島、東沙島怎辦？眼睛一睜開解放軍機就在上空」，實際上「防空識別區完全重疊，如果中國大陸不認了，就是直接飛過來」，兩邊擦槍走火的機率就越來越高。