（國防部提供）

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台海周邊空域空情動態。（國防部提供）

我國防部今晚發布新聞指出，中國大陸軍機今（3）日多達27架次擾台，並且證實有22架「越過海峽中線」。值得注意的是，越過海峽中線的位置是直線距離台灣最近的區域。

空軍晚上發布台海周邊空域空情動態，今天共有27架共機在台海空域活動，其中，有22架戰機越過海峽中線，這是國防部首度公布台海週邊空情，包括台灣海峽當面共機動態，過去只公布西南空域。而一天有22架共機越過海峽中線，已是近年最高紀錄。

根據空軍發布內容，包括16架蘇愷-30、5架殲-16、6架殲-11機，共27架在台海空域活動，其中，16架蘇愷-30與6架殲-11，都飛過海峽中線，另有5架殲-16侵擾西南防空識別區，空軍表示，採取派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等應處作為。

據指出，國防部今天起改版，今後包括台灣海峽當面的共機動態，也會公布。

至於今有22架共機逾越海峽中線，軍方官員研判這是中共刻意作為，中共近來一直強調沒有海峽中線的說法，海峽中線不存在。