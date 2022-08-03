香港天王劉德華出道多年，在歌壇和影壇都有傑出表現，且螢光幕前的形象極佳，幾乎沒有過負面新聞，對待陪伴多年妻子溫柔又仔細，是不少人心目中的典範，不過在劉德華迎娶朱麗倩前，他曾有位「唯一認愛女友」喻可欣，她曾與劉德華愛得火烈，最終卻未能步入禮堂，還含淚道出當年的唏噓分手內幕。

當年的劉德華相識喻可欣才20多歲，年少奮不顧身付出感情，僅交往13天就私定終身，後來兩人因拍戲分隔兩地，依舊保持書信聯絡，後來據傳喻可欣甚至為劉德華飛奔到香港，晚上就趕快纏綿悱惻，就算後來劉德華因合約問題陷入低谷，喻可欣依然不離不棄，卻在劉德華總算走紅後，交往2年照樣分開。

值得一提的是，劉德華曾有過娶喻可欣的念頭，更曾在喻可欣媽媽見證下，以書面簽下不具法律效果的結婚文件，然而劉德華走紅過後，卻越來越沒時間和女友相處維繫感情，結果讓這段遠距離戀愛畫下句點。事隔多年，喻可欣出版了名為《情海星空》的書寫下交往回憶，更自爆初夜便跟劉德華，引起譁然。

對此，喻可欣淚崩聲稱，分手內幕是因朱麗倩介入，一段話讓分手傳聞滿天飛，更有人稱劉德華應是當年被嫌棄窮分手。劉德華曾被問到和喻可欣簽下的不具法律效果的結婚文件，他也大方承認，不過他並不特別放在心上，畢竟他也已走入婚姻。至於喻可欣分手後保持單身，被不少人認為她是走不出情傷。