27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝，台澳混血的女神級美貌更是驚為天人，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，2020年她還演出電影《消失的情人節》，靠大螢幕進一步打開了她的知名度；今年她投入精力，專心經營自己的圍棋線上課程，希望能透過自己的力量，讓更多人喜歡圍棋。黑嘉嘉近日參加國際賽事，一張下棋圖片引起網友的熱烈討論，直呼「真的太仙了」。

黑嘉嘉日前在社群平台發文：「感謝所有對這次吳清源盃世界女子圍棋賽事關注的棋迷朋友們～」，她表示或許是因為這兩年的重心轉移到圍棋的教育推廣上，所以這次比賽心境和過去很不一樣，更能保持平常心看待，黑嘉嘉直言：「雖然最後止步於八強賽，但還是有下出自己滿意的棋」。

雖然止步八強，不過黑嘉嘉很務實表示將邀請職業九段的蕭正浩老師，一起覆盤解說這次比賽的三盤棋，還會介紹這次的對手，將力量轉為工作動力繼續努力，黑嘉嘉坦言：「雖然比賽歷程告一段落，但推廣圍棋的旅程才剛剛開始」。

照片中似乎是黑嘉嘉在比賽現場拍攝，黑嘉嘉垂眸盯著棋盤，表情非常認真，這張照片也被分享到PTT表特板，網友紛紛被她的美貌震撼「黑嘉嘉認真下棋的時候，真的自帶仙氣， 有點扯...根本仙女下凡，可惜最後八強賽輸了QQ」、「仙爆」、「太正了」、「嫁給我」、「講話聲音明明超好聽又有氣質」、「她下棋時超美」、「謝謝大家稱讚我老婆」、「自帶仙女光」、「戴眼鏡也很可愛」、「我的女神」、「下棋的黑嘉嘉 > 其他黑嘉嘉」。