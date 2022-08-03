搶攻全台逾千萬的手遊族商機，「築間幸福鍋物」宣佈與知名手遊「三國之奇謀天下」跨界合作系列限量活動，不僅要贈送免費肉品，還有10萬份虛擬寶物，要送給8/3-9/6到築間幸福鍋物消費的手遊玩家，預計可帶來2成的眼球宅商機！

根據統計，全球手機遊戲商機高達3.2兆，台灣手遊的營收也是名列前茅，全台玩家估計高達1,500萬人，以15-59歲的民眾為主，每月花費近900元在遊戲上，年支出破萬元，市場吸金力驚人！

築間幸福鍋物指出，品牌的消費族群，與手遊玩家主力市場相符，16-45歲間的消費者，並有年輕化趨勢，也是消費力最高的忠誠顧客群，加上會員黏著度高，這次跨界與玩家超過120萬人次的策略手遊「三國之奇謀天下」，這波預計帶來2成左右的眼球宅商機，準備強襲築間粉！

築間餐飲集團表示，凡於活動期間，玩家到店消費，掃描門店提供專屬QR CODE，加入築間會員後，即可於會員系統內領取「限定虛寶序號」，共有10萬份的虛擬寶物要送粉絲，虛擬寶物內容豐富，在遊戲界裡，可享有「北方玄武」外觀、「築間天下」稱號、「金餅」200及築間專屬的遊戲永久聊天背景。

不僅如此，築間幸福鍋物再加碼，只要出示「三國之奇謀天下」遊戲畫面，即贈「肉品或海鮮十選一」的加菜活動；另於「築間幸福鍋物」及「三國之奇謀天下」官方粉絲專頁，完成指定貼文留言，再抽免費套餐券，有「美國濕式熟成背肩沙朗牛肉」或「松阪豬肉鍋」套餐2選1券，還有最高價值880元的「澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋」要送給粉絲！詳情可上築間幸福鍋物及三國之奇謀天下官方粉絲頁。