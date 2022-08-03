高雄1名網友昨（2）晚在某路口目睹1場車禍，1名女子遭撞後倒地、腦漿溢出命危，而他當下立即「報警」，警方15分鐘後才趕到現場，但女子已沒有生命跡象、送醫不治，該網友無奈喊「人都死了，還沒到上救護車就死了」，並發文質疑警方效率，但多數網友則認為他應先打119聯絡醫護，而非事後苛責警方。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他在昨（2日）晚約11點10分時，在高雄市加昌派出所附近的兩條巷口目睹1場嚴重車禍，1名女子遭撞後倒在地上、腦漿已經溢出，而原PO見狀連續打了2次110電話報警，但事發過了7分鐘仍不見警方，等到10分鐘後該女子已不再動了，仍未見警方到場。

網友在某路口目睹車禍，女子遭撞後倒地、腦漿溢出，他事後發文痛批立即「報警」後，警方在15分鐘後才趕到現場，而女子早已沒生命跡象。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友之後自行走到派出所外，「派出所外面停了快10幾台警用機車，未見員警到車禍現場」，最後他幫忙放上交通錐，後來救護車也到了，才有員警趕到，該員警還說要等到別的派出所員警和交通隊來，而當時時間已過去15至20分鐘，原PO最後無奈發文稱「人都死了，還沒到上救護車死了。」

其他網友紛紛留言「警察只是人民保母，不是醫生，苛責警察沒有好處」、「」、「打110他雖然也會問你要不要聯絡119，但是效率遠不及你直接打119，同時還能跟路上的救護人員說明現況」、「人受傷警察到現場也是要等救護車到才能處理」、「車禍受傷非醫護不能亂動傷者，而且應該先打119不是110」、「警察又沒受過EMT訓練」、「救護與警察要分清楚，你很熱血沒錯但拿這個好像要公審一樣不會引起共鳴，反而讓人覺得無知」。