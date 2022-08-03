中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，宣布4日中午至7日中午在台灣周遭6個區域進行軍演，形同包圍台灣封鎖海空，導致多條空中航路必須改道。對此資深機師表示，此舉影響的不僅是台灣航線，連國際航線也遭殃，直言大陸會激起公憤。

曾任戰鬥機飛行員，並有近10年華航民航機駕駛資歷的機師于皓瑋表示，台灣地緣處重要位置，旁有A1、B591兩條國際航路，但此次中國大陸公告軍演，卻未提及高度，影響航路安全，原本僅需4小時的時程，恐直接加倍變8小時，飛機油耗量也會大增，會激怒全世界。

于皓瑋補充，過去軍事演習的發布，無論對空對地，都會明白表示高度限制，但此次陸方只公告經緯度，沒有說明高度，等同從海平面到外太空都可能被列入演習範圍。

于皓瑋說，原本使用這些航路飛行的班機，包含往日本、東南亞甚至中東的航班，現在這些國際航班都要為了軍演被迫改道或取消，反加深全球民眾對於陸方不好的印象。