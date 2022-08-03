剛剛賣掉頭號猛將索托（Juan Soto）的國民立刻就在國東打敗了龍頭大都會，但是大都會同時也迎來振奮的好消息：王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）回歸並且狀況極佳。雖然國民以5比1獲勝，但是狄葛朗賽後心情相當好，他帶著燦爛笑容回答媒體，還可惜沒有碰上索托（被賣去教士隊）。

這只是狄葛朗本季首度登板，他春訓時被發現右肩胛骨有應力性骨折，治療到7月才開始復健賽。他決定在今年球季結束之後跳脫合約重簽，所以這是很重要的一季，如果可以他也想一直留在大都會，這得看他回歸之後的表現了。

此戰狄葛朗開賽就火球連發，K掉兩位國民打者，首局有9球超過99英里（時速159.3公里）。國民打者前3局都是三上三下，直到第5局才有賈西亞（Luis García）二壘打攻下分數。狄葛朗投完5局失1分退場，59球之中有46球是好球，總教練修瓦特（Buck Showalter）對這個成績很滿意，投手教練稱讚狄葛朗全程都沒有失控。

至於好表現卻拿不到勝投，狄葛朗也早就習慣了，他是全聯盟最厲害的投手之一，但是只累積77勝53負，拿下國聯賽揚獎的兩個球季分別為10勝9負、11勝8負。常常狄葛朗登板，大都會打者就莫名其妙熄火，球迷也為他抱不平，大都會此戰輸球也中斷了7連勝氣勢。