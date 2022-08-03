近幾年，美國陸續制裁中芯、華為等陸企，以打擊大陸半導體產業發展。美國近期有擴大制裁的可能，聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）等民主黨高層正在計畫，將大陸崛起中的長江存儲列入貿易黑名單。有不具名業界高層透露，長江存儲2個月前已聽聞風聲，正在大舉搜刮設備。

根據MoneyDJ報導援引不具名半導體設備高層表示，長江存儲其實早於兩個月前就聽聞風聲，目前正在大舉搜刮設備，避免斷炊。報導指出，即便價格更高，大陸也會願意花大錢買下設備。

然而他補充，長江存儲在大陸半導體市場的地位僅次於中芯，但記憶體製程不同於晶圓代工，3D Flash對高階的曝光機依賴性沒那麼高，因此EUV、DUV的限制影響有限。

路透社報導，舒默和6名跨黨派參議員7月28日致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），內容提到，長江存儲等大陸半導體製造商對國安和晶片公司構成的威脅與日俱增。

檢視信函內容，「如果商務部未將長江存儲列入實體清單，等同讓大陸利用我們的科技，提供予被制裁的陸企」。

另外，路透社1日援引消息人士透露，拜登政府為保護美國半導體業，正考慮限制晶片製造設備出口大陸。他表示，一旦拜登政府採取行動，可能將對在大陸有業務的三星和SK海力士產生影響。

另外兩名消息人稱，美官員正計畫禁止出口製造128層堆疊以上NAND Flash晶片設備出口大陸。據出口管制專家指出，「此舉意味著美國首度針對大陸無軍事用途的記憶體晶片進行出口管制，也代表美國國安的定義更加廣泛」。