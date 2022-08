智庫專家2日指出,除了聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之外,美國國會也正推進法案,希望強化台灣對中國大陸的嚇阻能力;並提出警告,稱若相關能力得不到加強,就算此次緊張情勢最終未引發軍事衝突,「下次可能就沒這麼幸運了」。

前美國海軍少將及聯邦參議院軍事委員會政策主任、目前擔任「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)網路與科技創新中心主任的蒙哥馬利(Mark Montgomery),以及該智庫軍事與政治權力中心主任鮑曼(Bradley Bowman)投書《國防新聞》(Defense News)指出,當所有目光聚焦於裴洛西訪台之時,還有另一件援台重要事件將發生,即美國參議院外交委員會準備審議《2022年台灣政策法案》(Taiwan Policy Act of 2022)。

《2022年台灣政策法案》由民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲(Robert Menendez),以及共和黨籍的參院預算委員會高階委員(ranking member,委員會中在野黨位階最高者)葛蘭姆(Lindsey Graham)共同提出,聲稱這會是自1979年《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)以來,美國對台政策最全面性的調整。

「捍衛民主基金會」的兩名專家指出,由於梅南德茲為《2022年台灣政策法案》的提出人之一,該法案通過參院外委會審議的可能性較高。且該法案包含對台灣的關鍵軍事援助項目,將在4年內為台灣提供45億美元(約新台幣1350億元)的金援、給予軍事貸款、建立預置各式彈藥和武器零件等的戰爭儲備存品(war reserve stock),以及進一步提升美台聯合作戰能力的共同培訓計畫等。

兩名專家警告,即使此次裴洛西訪台未引發大規模軍事衝突,若讓兩岸武力平衡繼續向中國大陸傾斜、未強化台灣的軍事嚇阻能力,則下一次出現類似緊張情勢時,「我們可能就沒有這麼幸運了」。