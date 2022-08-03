共軍六處演習包圍台灣，有何影響？美國眾議院議長裴洛西訪台觸動敏感神經，共軍宣布明(4日)起六處演習，將台灣進出路線封鎖3至4天；前立委郭正亮今(3日)在《正常發揮》節目指出，共軍的演習離高雄僅20公里，與1996年大不相同；且共軍的演習隨時可變成正式軍事行動，國防部卻稱「共軍若開火，不會立即反擊」，美國也對這種「類封鎖」悶不吭聲，日、韓航班也都乖乖遵守禁令，形同承認「演習區是中共勢力範圍」。

郭正亮表示，「我跟你講明天更大的挑戰不是雷根號跑了，它(共軍)這個叫『準封鎖』，它不叫『封鎖』，它叫『軍事行動』，它也不叫『演習』喔，請你注意它的語言喔！」主持人丹伸廣：「當初俄羅斯進去(烏克蘭)，也叫『特別軍事行動』吶！」郭正亮：「對！妙處就在這裡，這種東西在軍事語言裡叫『灰色行動』，就是隨時可以變成軍事、正式行動，台灣是流行用『類』，『類封鎖』（丹：『類軍事行動』）。」

「那你去想一想，什麼叫作『封鎖』？」郭正亮說，「它就認為說裴洛西違反一中政策嘛，大陸就認為說『這裡是我的啊！』它不滿意，就要用封鎖來表達抗議，這裡面就產生兩個問題，第一個就是，美國面對大陸聲稱『台灣是中國的一部分』，美國是不是該有所作為？上次96年，美國的航母就在旁邊，請問明天12點之後美國會有相應動作嗎？如果沒有相應動作，是不是意味著美國默認『台灣是中國的勢力範圍』？」

郭正亮指出，「那第二個就是，中華民國該不該排除這些『類封鎖』？中華民國認為台灣是中華民國的嘛，你怎麼可以來封鎖我咧？不是PRC嘛至少，那我ROC至少要強調說『這是我的地盤』啊！你是不是要排除如果有『類封鎖』的情況？一般的演習就你自己搞自己的，我不要進去你那個圈子裡，它不是耶，它要管制進出耶，它就是要表達說『這裡是我的』啊！那你不是要抗議嗎？你要用行動來排除嘛，這樣才是一個主權行為啊！」

「結果我們國防部剛剛做了一個聲明，說『如果解放軍開火，我們不得立即反擊』。」郭正亮說，香港經濟日報登出台灣菱傳媒報導，「台灣說：解放軍如果開火，可以立即反擊」，國防部剛剛出來澄清說這是假新聞，「既然對方開火，你都覺得不能立即反擊，那你怎麼會主動去排除呢？」

郭正亮形容國防部面對共軍可能開火時的反應：就只是瞪著眼看。（圖／取自《正常發揮》）

郭正亮強調，「我們用邏輯來推嘛，所以就意味著對這六個地方的『類封鎖』行動，它(國防部)基本上是不管。」丹伸廣：「假裝沒看到。」郭正亮：「是啊，我就瞪眼這樣，你不覺得很奇怪嗎？我跟你講，中國大陸這次的封鎖跟1996年完全不一樣，1996年它三個地方演習，全部都在中線以西耶，非常清楚！就是井水不犯河水。而這次它宣布的那個地方，南部那一塊，距離高雄只有20公里，跟領海這麼近！」

「這個東西，如果它翻手變成攻擊行動？立刻就登陸了。」郭正亮說，「那你面對這麼囂張的類封鎖，尤其是南部那一塊，勇敢的高雄人怎麼沒有起來表達反對咧？左營軍區就在高雄啊！你怎麼可以沒有什麼表示呢？它做出這麼前面的部署，結果美國竟然沒有吭聲耶！美國有針對這六個軍事行動作回應嗎？美國有說『撤！不可以，你給我排除』，我們未來三天會看到一種場面，你會看到外國的航班竟然都遵守它的規定，都不進來！那這在國際政治上是什麼意思？」丹伸廣：「『這就是我的地盤，我說不能進來就不能進來！』」郭正亮：「對啊，就是會產生這個效果！」