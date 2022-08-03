豐原區陽明街與博愛街口的「太平洋夜市」，每周三、五營業是當地人很喜愛去逛的夜市，今天卻傳出夜市將在8月底收攤，引起當地民眾十分不捨！附近居民說，因太平洋夜市土地屬豐原慈濟宮所有，廟方與太平洋百貨合約8月底到期，廟方日前信徒代表大會決議通過，將收回土地改興建收納文物的大樓，讓很多豐原人的共同回憶，未來充滿變數？

夜市業者說，「太平洋夜市」將於8月底熄燈！原址將建設蓋大樓，豐原剩下的夜市將僅剩豐東夜市。消息今晚在「豐原好康聯盟社團」臉書傳出後，立馬引起各界熱烈討論。網友紛紛留言，「天啊！我的最愛就將消失嗎？」、「又少一個好逛的夜市了」、「豐原最人氣的夜市掰掰了」、「豐原將越來越蕭條了！」

慈濟宮指出，該筆土地約1100坪，目前是廟方出租給太平洋百貨當停車場，太平洋百貨再當二房東出租給攤商經營夜市；廟方與太平洋百貨租約到8月底到期，廟方於6月經信徒代表大會通過將收回土地，並斥資1.7億元興建收納文物的大樓，希望未來成為豐原的新地標。

慈濟宮強調，興建大樓的土地只會用到約200多坪，基於施工安全起見，夜市只好暫停，未來也不排除再出租作為夜市使用；讓豐原「太平洋夜市」有機會風華再現，提供給附近民眾有機會再逛夜市，一起尋找共同的回憶！