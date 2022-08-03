文化部長李永得接受專訪時坦言，與台北市政府在意見上「很難對焦」，先批北藝中心的椅子設計不良，是「不尊重觀眾，沒有文化觀念」的產物，又表示大巨蛋連通道佔用到國父紀念館停車場，台北市政府發言人陳智菡嚴正回覆，討論要聚焦、對焦，必須建立在對事實「正確認知」上，北市府不願陷入口水戰，只衷心期待部長對部內相關業務一定要有最基礎的了解，才不會屢屢發言、屢屢失焦。

李永得在專訪中提到，大巨蛋復工，需要有足夠的觀眾疏散空間和走道，「行政院就與文化部協調，希望挖個地下道到國父紀念館，讓人流疏散可以符合安全標準，但這地下道也讓國父紀念館損失一年一千萬的停車費。」並表示原本要跟遠雄提補償，但後來就沒再計較。

陳智菡表示，針對大巨蛋連通道工程，李永得的說法至少有兩項與事實不符：第一、2006年10月3日臺北市政府簽訂的大巨蛋開發案興建營運契約中(第3.3.4條)已約定，北市府需在大巨蛋開始營運日前，完成大巨蛋與國父紀念館間的地下通廊連通工程，完全不是如李部長所言，是在行政院與文化部的要求下促成，該項工程現正由市府新建工程處進行中。

第二、連通道開挖使用國父紀念館北側的停車場用地，該用地臺北市政府占有76 ％所有權，一年停車費總收入955萬，大部分應屬北市收入，只是長年由國父紀念館收取，如今李永得部長不知如何計算，竟可膨脹出文化部一年損失上千萬之說法？明知北市為公共需求需取回土地，反來提賠償，才是趁人之危。

陳智菡再補充，北市府開挖連通道時，為因應國父紀念館要求，已準備追加600多萬元進行景觀鋪面工程，以營造更嶄新的出入口意象，李永得卻刻意隻字不提。

而北藝中心座椅部分，陳智菡表示，座椅等設備都是使用歐洲規制，由於台灣氣候與歐洲較乾燥的環境有相當大的差別，環保材質座椅使用後出現狀況，其他細部缺失，北市也積極督導促進工程單位改善中。

北市府希望北藝不僅能提供北市更多元國際的展演空間，也活絡士林經濟，北藝更是大師庫哈斯口中至今最滿意的作品，文化部長不該粗暴詆毀北市對文化的重視與付出，甚至詆毀建築設計與文化本身。

陳智菡重申，討論要聚焦、對焦，必須建立在對事實「正確認知」上，近來李部長屢屢藉由專訪，發出對北市的錯誤偏頗訊息、嚴重誤導視聽，北市府實不願陷入口水戰，只衷心期待部長對部內相關業務一定要有最基礎的了解，才不會屢屢發言、屢屢失焦。