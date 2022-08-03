中國大陸自8月4日12時起至7日12時，在台灣周遭6處海空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。據《自由時報》引述政府高層預測，在台灣西北部丶海峽中線進行的應是長程火箭彈實彈射擊，在台灣東部海空域進行的則是各型飛彈試射。

中國大陸國防部2日聲明，美眾議院議長裴洛西訪台，中方對此強烈譴責、堅決反對。授權新華社2日晚間22時56分公告「封鎖圖」：中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。在此期間有關船隻和飛行器不得進入上述海域和空域。

此外，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，從8月2日晚開始，東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，並在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊；在台島東部海域組織常導（常規導彈）火力試射。

根據《自由時報》引述政府高層預測，共軍實施的3天軍演，在台灣西北部丶海峽中線進行的應是長程火箭彈實彈射擊，在台灣東部海空域進行的則是各型飛彈試射。