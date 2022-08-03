外電傳出台積電考慮在美國亞歷桑納州原址擴大建廠計畫，在同一個位址打造其他座工廠。公司今（3）日回應，美國亞利桑那州目前只專注在建設中的第一座晶圓廠，若未來有進一步計劃，再跟大家分享。
台積電今日稍晚並澄清劉德音未與裴洛西視訊會議，也未單獨密會，據蔡英文粉絲團發布的照片，劉德音與台積電創辦人張忠謀夫婦受邀出席總統府為裴洛西舉辦的午宴，至於話題是什麼，台積電未透露。
外電傳出台積電考慮在美國亞歷桑納州原址擴大建廠計畫，在同一個位址打造其他座工廠。公司今（3）日回應，美國亞利桑那州目前只專注在建設中的第一座晶圓廠，若未來有進一步計劃，再跟大家分享。
台積電今日稍晚並澄清劉德音未與裴洛西視訊會議，也未單獨密會，據蔡英文粉絲團發布的照片，劉德音與台積電創辦人張忠謀夫婦受邀出席總統府為裴洛西舉辦的午宴，至於話題是什麼，台積電未透露。
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